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16 грудня 2019, понеділок, 22:15 5
Зовнішня політика 2019-12-16T23:00:01+02:00
Українські Новини
Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань, - голова Інституту нацпам'яті

Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань, - голова Інституту нацпам'яті

Валерия Назаренко
Україна-Польща, Інститут національної пам'яті, Антон Дробович, Ексгумація
Україна і Польща. Фото: joinfo.ua
Україна і Польща. Фото: joinfo.ua

Голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович заявляє, що Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Стосовно блокувань ексгумації поховань, я вважаю, що таке більше не повториться, тому що це питання гуманізму і загальнолюдської поваги. Ми не будемо зі свого боку перешкоджати і, думаю, що Польща також не перешкоджатиме таким процесам. Якщо такі факти будуть відбуватися, то тут треба залучати міжнародних посередників, але думаю, що таких фактів більше не буде", - сказав голова.

Він також зазначив, що вандалізм і провокації в таких випадках неприпустимі.

"І всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо в співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не хуліганство, а навмисні спроби поширити ворожнечу між народами", - сказав Дробович.

Він також сказав, що хотів би, щоб Україна і Польща випустили спільний підручник.

На думку Дробовича, підручник так чи інакше випустять, за участю Інституту нацпам'яті Польщі або без нього.

Як повідомляли Українські Новини, Інститут національної пам'яті має намір сфокусувати свою діяльність на особистостях, які об'єднують людей, і вести діалог з іншими державами.

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