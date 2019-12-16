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16 грудня 2019, понеділок, 19:40 5
Судова влада 2019-12-16T20:08:42+02:00
Українські Новини
Скандальний екс-прокурор ГПУ Кулик купив старий Mercedes за 48 тис. гривень

Скандальний екс-прокурор ГПУ Кулик купив старий Mercedes за 48 тис. гривень

Анна Рудык
Костянтин Кулик, декларації чиновників, купівля автомобіля
Костянтин Кулик
Костянтин Кулик

Колишній прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик купив старий автомобіль Mercedes S600 за 48 тис. гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Декларацію Кулик подав перед звільненням з Генпрокуратури 13 грудня.

Відповідно до його декларації, Кулик купив Mercedes S600 в березні 2018 року.

Кулик тримає готівкою 47 тис гривень і 11 тис гривень зберігає в банку.

У його власності є квартира у Києві площею 249 кв. м., яку він купив у 2014 році за 4,1 млн гривень.

За даними ЗМІ, після звільнення з ГПУ Кулик подав документи на працевлаштування в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про можливе незаконне збагачення офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко знизив прокурора Генпрокуратури Костянтина Кулика до начальника четвертого відділу процесуального керівництва другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних виробництвах.

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