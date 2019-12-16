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16 грудня 2019, понеділок, 19:50 14
Силові структури 2019-12-16T19:51:29+02:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив прокурора Києва

Рябошапка звільнив прокурора Києва

Валерия Назаренко
звільнення, прокурор Києва, Руслан Рябошапка, Роман Говда
Роман Говда
Роман Говда

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду. Про це він сказав Українським Новинам.


"Наказ (про звільнення) є", - сказав він.

За його словами, наказ підписано 11 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Говда подав у відставку за власним бажанням.

Раніше прокурор Києва Роман Говда задекларував 705 677 гривень доходів 27 тис. доларів за 2018 рік. Крім того, задекларовані соціальні виплати на ім'я його дружини, Катерини Добровольської - 17 424 гривні, аліменти – 2 510 гривень, її зарплата - 39 950 гривень, зарплата пасинка, Олега Добровольського - 9 065 гривень, і ще 276 883 гривень грошового подарунку його дружині.

6 липня 2016 року Генеральна прокуратура призначила колишнього заступника генерального прокурора Романа Говду прокурором Києва.

У квітні 2015 року Генеральна прокуратура призначила Романа Говду прокурором Одеської області, а у вересні 2015 року на той час генпрокурор Віктор Шокін призначив Говду своїм заступником.

8 червня 2016 Юрій Луценко звільнив Романа Говду із займаної посади.

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