Співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП

Відома співачка Ірина Федишин потрапила в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), повертаючись з концерту.

Про це Фидишин повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, зі мною і моєю командою сталася прикра пригода. Вчора, повертаючись з концерту, 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, заздалегідь включивши лівий поворот. В цей же час, інший пасажирський бус, перетинаючи суцільну смугу на швидкості "влетів" у наше авто", - написала вона.

Співачка також повідомила, що вона провела ніч у лікарні, але все обійшлося травмами середньої тяжкості і шоком.

Водночас ZAXID.NET в прес-службі Нацполіцїі в Рівненській області повідомили, що ДТП сталася в Здолбунові приблизно о першій ночі. Мікроавтобус Mercedes-Benz, в якому перебувала співачка, повертав ліворуч на АЗС. У цей момент водій іншого мікроавтобуса вирішив обігнати Mercedes, пригальмував для повороту, внаслідок чого сталася ДТП. На водія мікроавтобуса, який здійснив обгін, склали протокол за ст 124 Купап.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області мікроавтобус влетів у фуру, обидва водії загинули. Також у Рівному іноземець на BMW спровокував аварію з ВАЗом, загинула жінка.