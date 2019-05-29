В Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли

В Ровенской области произошла серьезная авария: микроавтобус столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что ДТП произошло на автодороге "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Ивановка Сарненского района.\r\n\r\nКак сообщили правоохранители, водитель микроавтобуса марки Renault Trafic, 62-летний житель города Вараш, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "ТАТА" под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района.\r\nСмертельное ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция\r\n"В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было", - говорится в сообщении.\r\nПо факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровно иностранец на BMW спровоцировал аварию с ВАЗом, погибла женщина.