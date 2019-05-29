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29 мая 2019, среда, 22:57 603
Происшествия 2019-05-29T22:58:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли

В Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли

Смертельное ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

В Ровенской области произошла серьезная авария: микроавтобус столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что ДТП произошло на автодороге "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Ивановка Сарненского района.

Как сообщили правоохранители, водитель микроавтобуса марки Renault Trafic, 62-летний житель города Вараш, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "ТАТА" под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района.

Смертельное ДТП в Ровенской области. Фото: НацполицияСмертельное ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Ровно иностранец на BMW спровоцировал аварию с ВАЗом, погибла женщина.

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