Субсидування втрат в електромережах скасовано

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища скасувало субсидування втрат електричної енергії в електромережах.

Про це йдеться в повідомленні Мінекоенерго, передають Українські Новини.

"Мінекоенерго зробило перший крок назустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики і скасувало субсидування втрат в електромережах", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що це рішення було прийнято на засіданні уряду 9 грудня.

Мінекоенерго вказує, що субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули для модернізації мереж і, відповідно, скорочення втрат.

"Скасування субсидування призведе до зменшення витрат "Гарантованого покупця", а відповідно - до отримання більшої кількості коштів для компенсації різниці в тарифі для населення і буде стимулювати зменшення втрат в електричних мережах", - йдеться в повідомленні.

Мінекоенерго наголошує, що ця ініціатива має найбільший позитивний фінансовий ефект для державного підприємства "Гарантований покупець" і є ключовим елементом стабілізації ринку відновлюваної енергетики на 2020 рік.

В Україні з 1 липня запущений новий ринок електричної енергії.

Гарантований покупець подав в суд "Укренерго" на 1,58 млрд гривень.