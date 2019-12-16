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16 грудня 2019, понеділок, 13:20 11
Економіка 2019-12-16T15:45:02+02:00
Українські Новини
Субсидування втрат в електромережах скасовано

Субсидування втрат в електромережах скасовано

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Субсидування

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища скасувало субсидування втрат електричної енергії в електромережах.

Про це йдеться в повідомленні Мінекоенерго, передають Українські Новини.

"Мінекоенерго зробило перший крок назустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики і скасувало субсидування втрат в електромережах", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що це рішення було прийнято на засіданні уряду 9 грудня.

Мінекоенерго вказує, що субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули для модернізації мереж і, відповідно, скорочення втрат.

"Скасування субсидування призведе до зменшення витрат "Гарантованого покупця", а відповідно - до отримання більшої кількості коштів для компенсації різниці в тарифі для населення і буде стимулювати зменшення втрат в електричних мережах", - йдеться в повідомленні.

Мінекоенерго наголошує, що ця ініціатива має найбільший позитивний фінансовий ефект для державного підприємства "Гарантований покупець" і є ключовим елементом стабілізації ринку відновлюваної енергетики на 2020 рік.

В Україні з 1 липня запущений новий ринок електричної енергії.

Гарантований покупець подав в суд "Укренерго" на 1,58 млрд гривень.

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