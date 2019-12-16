Бензин А-92 і А-95 досягли мінімальної позначки: ціни на бензин в Україні

В той час, як закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - тільки на 5%, в понеділок-п'ятницю, 9-13 грудня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,66-0,67% до 27,25-28,36 гривень за літр четвертий тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,66% з 27,43 до 27,25 гривні/літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,67% з 28,55 до 28,36 гривні/літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривні/літр, на А-92 - знизилися на 2,61% з 27,98 гривні/літр, на А-95 - знизилися на 2, 51% з 29,09 гривні/літр.

2-6 грудня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,31-0,36% до 27,44-28,57 гривень за літр третій тиждень поспіль.

Роздрібні ціни на бензин 9-13 грудня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 13 грудня Середня ціна на 9 грудня 13 декабря в % к 9 декабря А-76/80 — — — А-92 27,25 27,43 99,34 А-95 28,36 28,55 99,33

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, як зміцнення гривні вплинуло на ціни на бензин, і що зміниться в наступному році.