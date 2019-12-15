У Токіо відкрили 5-поверховий стадіон до Олімпійських ігор-2020

В Токіо завершилося будівництво Національного стадіону, який прийме Олімпійські ігри в 2020 році. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на "The Japan News".

Національний стадіон будували протягом трьох років. Він має п'ять поверхів над землею і два під землею, займає площа близько 69 600 квадратних метрів. Стадіон розрахований на 68 тисяч глядачів. Вартість будівництва арени склала $1,44 млрд.

Це буде місце для церемоній відкриття і закриття, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого футболу на Олімпійських іграх в Токіо.

Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Передбачається, що на проведення змагань буде витрачено близько $18 млрд.

Церемонії відкриття і закриття, а також змагання з легкої атлетики на Паралімпійських іграх у Токіо також відбуватимуться на новому стадіоні.

Як повідомляли Українські Новини, Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри в 2020 році.



Тим часом у Парижі представили логотип Олімпіади 2024 року.