У Токіо відкрили 5-поверховий стадіон до Олімпійських ігор-2020

В Токіо завершилося будівництво Національного стадіону, який прийме Олімпійські ігри в 2020 році. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на "The Japan News". Національний стадіон будували протягом трьох років. Він має п'ять поверхів над землею і два під землею, займає площа близько 69 600 квадратних метрів. Стадіон розрахований на 68 тисяч глядачів. Вартість будівництва арени склала $1,44 млрд. Це буде місце для церемоній відкриття і закриття, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого футболу на Олімпійських іграх в Токіо. Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Передбачається, що на проведення змагань буде витрачено близько $18 млрд. Церемонії відкриття і закриття, а також змагання з легкої атлетики на Паралімпійських іграх у Токіо також відбуватимуться на новому стадіоні. #Tokyo2020 #Olympics ප්රධාන ක්රිඩාංගනය! අපිට හරි ලඟයි. වාසනාව තිබ්බොත් යනව බලන්න. New National Stadium. අසූදාහකට ආසන්න ගනනකට බලන්න පුලුවන්! ඇ.ඩො බිලියන 1.4ක් වියදම් කරල තියනව. Design එක #KengoKuma ගේ! pic.twitter.com\/Bm9y8jqI4o — Mahesh(මයියා) (@MaheshNegombo) 13 декабря 2019 г. Як повідомляли Українські Новини, Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри в 2020 році. Тим часом у Парижі представили логотип Олімпіади 2024 року.