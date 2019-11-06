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06 ноября 2019, среда, 12:24 372
Спорт 2019-11-06T12:33:50+02:00
Українські Новини
Россию могут не пустить на Олимпийские игры в 2020 году

Россию могут не пустить на Олимпийские игры в 2020 году

Россия, Япония, Допинг, WADA, Олимпиада-2020
Неофициальный логотип Олимпиады 2020. Фото: Instagram/daren_newman
Неофициальный логотип Олимпиады 2020. Фото: Instagram/daren_newman

Немецкий журналист и автор, который получил Оскар за серию документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт заявил, что 9 декабря Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх в 2020 году. 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Заседание комитета WADA о соответствии по поводу предполагаемых манипуляций с данными Московской лаборатории и статуса соответствия Российского антидопингового агентства запланировано на 17 ноября. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором должны обсуждаться итоговые последствия для России, состоится 9 декабря в Париже или Лондоне", - написал Зеппельт.

Журналист со ссылкой на источник в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) сообщил, что российская сторона не смогла ответить на все вопросы о несоответствиях в данных московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщали Українські Новини, на чемпионате мира по биатлону 10 российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга. Также в 2018 году CAS дисквалифицировал попавшуюся на допинге бобслеистку из России.

 

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