У Миколаєві померли два далекобійники, ще трьох госпіталізовано

У Миколаєві померли два далекобійника, ще трьох госпіталізували. Зі слів очевидців, перед інцидентом чоловіки харчувалися в місцевому кафе.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в області.

"14 грудня, близько 20:00 в поліцію надійшло повідомлення від лікарів про те, що в мікрорайоні Варварівка на вул. Одеське шосе помер 54-річний далекобійник. Оглядом його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33, 38-ми та 57-ми років, один з них у важкому стані. Всі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей", - йдеться в ньому.

Зараз на місці події працюють слідчі. Поліцейські опитують очевидців і персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

Попередньо, зі слів свідків, встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу в придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування і спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.

Відомості за фактом смерті двох людей внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК "Умисне вбивство".

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня у Миколаєві произощло смертельне ДТП : Lexus протаранив таксі, двоє загиблих.