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14 грудня 2019, субота, 22:58 4
Силові структури 2019-12-14T23:00:01+02:00
Українські Новини
Росія провела військові навчання в Криму

Росія провела військові навчання в Криму

Валерия Назаренко
Російські військові, військові навчання
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Екіпажі російських літаків Су-27СМ і Су-30М2 провели "повітряний бій" в небі над анексованим Кримом. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2 були підняті по тривозі і спрямовані на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. В ході повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені", – йдеться в повідомленні.

За інформацією російських військових, пілоти відпрацювали взаємодію із зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування за заданим маршрутом і відхід від засобів ураження умовного противника.

Повідомляється, що в ролі противника виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, дислокованого на військових аеродромах Криму.


Також за інформацією відомства, всього в ході навчання взяли участь близько десяти військових літаків.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні в Чорному морі стартували масштабні військові навчання Росії.

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