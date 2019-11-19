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19 ноября 2019, вторник, 11:24 3
Политика 2019-11-19T11:24:40+02:00
Українські Новини
В Черном море стартовали масштабные военные учения России

В Черном море стартовали масштабные военные учения России

Учения, Черное море, Российские учения

Россия начала военные учения в Черном море, в котором задействованы свыше десяти кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает РБК-Украина.

Экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника".

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Воронченко также сообщил, что за пять лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Как сообщали Українські Новини, российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе.

Также и весной Россия начала ракетные учения в оккупированном Крыму.

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