В Черном море стартовали масштабные военные учения России

Россия начала военные учения в Черном море, в котором задействованы свыше десяти кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает РБК-Украина.

Экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника".

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Воронченко также сообщил, что за пять лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Как сообщали Українські Новини, российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе.

Также и весной Россия начала ракетные учения в оккупированном Крыму.