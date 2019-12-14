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14 грудня 2019, субота, 21:21 6
Шоу-бізнес 2019-12-14T21:30:02+02:00
Українські Новини
Рукописну чернетку пісні Елтона Джона продали за $240 тисяч

Рукописну чернетку пісні Елтона Джона продали за $240 тисяч

Валерия Назаренко
Your Song, Текст пісні, Елтон Джон
Елтон Джон. Фото: Woman.ua
Елтон Джон. Фото: Woman.ua

Першу рукописну чернетку з текстом пісні "Your Song!" Елтона Джона продали за $240 тисяч. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що текст написано рукою автора Берні Топіна, з яким Елтона Джона пов'язували десятиліття тісної співпраці.

Продавцем виступила колишня дружина Топіна, яка колись надихнула співака на пісню "Tiny Dancer".

А сам Елтон Джон згадував, що в 1970 році йому знадобилося всього кілька хвилин, щоб написати музику до композиції, яка в результаті посіла сьому сходинку в британських чартах. З тих пір на неї записали кавери Еллі Голдінг і Леді Гага.


Як повідомляли Українські Новини, Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року. Елтон Джон зайняв 5-е місце.

Раніше Елтон Джон у Києві зустрівся з хлопчиком, якого не зміг усиновити 9 років тому.

Крім того, легендарний британський музикант Елтон Джон збирається залишити сцену після трирічного прощального туру.

Тим часом паспорт Віктора Цоя продали на аукціоні за 9 млн рублів.

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