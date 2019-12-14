Їздила в Крим: прикордонники не пустили в Україну російську журналістку

Державна прикордонна служба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Журналістка прибула в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) рейсом із Стамбула (Туреччина) в суботу.

"Як з'ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів і висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельно і встановили обман. Зокрема, був встановлений факт незаконного в'їзду/виїзду на територію АР Крим, що потім підтвердила і мандрівниця", - йдеться в повідомленні.

За порушення вимог закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" журналістці відмовили у перетині кордону і заборонили в'їзд в Україну на 3 роки".

Прикордонна служба не назвала імені журналістки та телеканалу, на якому вона працює, однак телеканал "НТВ" повідомив, що мова йде про його кореспондента Олександру Тонких.

Як повідомляли Українські Новини, пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому туди заборонений в'їзд.