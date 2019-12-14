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14 грудня 2019, субота, 15:54 8
Силові структури 2019-12-14T16:15:01+02:00
Українські Новини
Під Києвом сталася перестрілка: поліція затримала на гарячому банду грабіжників

Під Києвом сталася перестрілка: поліція затримала на гарячому банду грабіжників

Надежда Комендантова
Грабіжники, Банда, затримання порушників, перестрілка
Перестрілка під Києвом.
Перестрілка під Києвом.

У Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Як повідомляється, увечері 13 листопада четверо грабіжників проникли в будинок підприємця в одному з сіл Київської області, щоб заволодіти його майном. Після викриття зловмисники відкрили стрілянину по правоохоронцям, а також намагалися застосувати світлошумові гранати.

"Нападники мали зброю, яку застосували, обличчя ховали під балаклавами, а були одягнені в спеціальні тактичні костюми", - повідомили в поліції.

Відзначається, що правоохоронці затримали 4-х зловмисників. В результаті перестрілки ніхто з поліцейських і порушників не постраждав.

"Усі вони непрацюючі раніше судимі ( в тому числі за вбивство) жителі Києва та Київської області. Найстаршому - 43 роки, а наймолодшим - по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби для злому замків і проникнення в будинки і інші свідчення злочинної діяльності", - додали у відомстві.

За фактом правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу було розпочато досудове розслідування.

Перестрілка під Києвом.Перестрілка під Києвом.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура підозрює у службовій недбалості керівників поліцейської спецоперації в Княжичах Київської області, в результаті провалу якої було вбито 5 поліцейських.

4 грудня 5 поліцейських загинули в результаті перестрілки один з одним в Княжичах. Зокрема, загинули 2 співробітники поліції охорони, 2 оперативних працівника поліції Києва і 1 боєць спецназу КОРД.

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