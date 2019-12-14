У Британії на виборах виграла партія Бориса Джонсона

У Великобританії на виборах перемогла Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона, отримавши 365 місць з 650.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Консервативна партія отримала на 47 мандатів більше, ніж на виборах 2017 року.

Це - найкращий результат консерваторів з 1987 року, коли на "торі" перемогли на виборах під керівництвом Маргарет Тетчер.

Такий результат дозволить консерваторам одноосібно створити більшість у парламенті та нарешті ухвалити угоду про Brexit, про яку Джонсон домовився з ЄС. Необхідний мінімум для прийняття рішень у парламенті - 326 голосів.

Другою стала опозиційна Лейбористська партія, яка отримала 203 місця в парламенті, втративши 59 місць у порівнянні з виборами дворічної давності. Для лейбористів це найгірший результат з 1935 року. Лідер партії Джеремі Корбін вже пообіцяв піти у відставку.

Третє місце посіла Шотландська національна партія - 48 місць (+13), четвертими стали Ліберальні демократи - 11 мандатів (1).

Ще 23 місця в парламенті розподілилися між невеликими партіями. Євроскептична партія "Brexit" до парламенту не потрапила.

Явка на виборах склала 67,5%, що на 1,5% нижче, ніж на виборах 2017 року.



Як повідомляли Українські Новини, Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританії.



Раніше повідомлялося, що Британія заплатить близько 40-44 млрд євро за Brexit.