Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір прив'язати ціну квитка до дати його покупки.

Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес Цензор" повідомив член правління "Укрзалізниці" Марчін Целеєвський, передають Українські Новини.

"Ми хочемо продавати квитки, як у літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції і цим досягти більшої кількості клієнтів", - сказав він.

За його словами, таку систему планується ввести для поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", а також для поїздів далекого прямування.

Целеєвський зазначив, що в цей час питання знаходиться в процесі розробки і в компанії проводяться дослідження.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.



Раніше Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень.