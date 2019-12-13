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13 грудня 2019, пʼятниця, 20:41 13
Суспільство 2019-12-13T22:00:02+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" має намір прив'язати ціну квитка до дати його покупки

"Укрзалізниця" має намір прив'язати ціну квитка до дати його покупки

Валерия Назаренко
Марчін Целеєвський, Укрзалізниця, Ціна на квитки
Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір прив'язати ціну квитка до дати його покупки.

Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес Цензор" повідомив член правління "Укрзалізниці" Марчін Целеєвський, передають Українські Новини.

"Ми хочемо продавати квитки, як у літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції і цим досягти більшої кількості клієнтів", - сказав він.

За його словами, таку систему планується ввести для поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", а також для поїздів далекого прямування.

Целеєвський зазначив, що в цей час питання знаходиться в процесі розробки і в компанії проводяться дослідження.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.


Раніше Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень.

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