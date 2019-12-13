"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення: скільки платитимуть українці

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" збільшила на січень 2020 року ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 28,6%, або на 1 223 гривень/тис. куб. м до 5 500 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" поставляє газ в рамках ПСО, складе 5 500 гривень/тис. куб. м. Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року", - йдеться в ньому.

Наголошується, що ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував всім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року.

"Наше завдання - інформувати споживачів про ризики і дати право вибору, оскільки щомісячна вартість газу протягом першого кварталу 2020 року може бути і вище гарантованої ціни і нижче. У січні вони вишикувалися на одному рівні, але яка ситуація буде в лютому - важко передбачити. Ми пропонуємо людям застрахуватися від ризику різкого зростання ціни, скориставшись гарантованою ціною. Вона дозволяє зробити витрати на газ до кінця опалювального сезону більш передбачуваними", - зазначив керівник інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизила на грудень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 12,69%, або на 622 гривень/тис. куб. м до 4 277 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецзобов'язань із постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСЗ) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, що передує місяцю продажу/поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для місяця продажу/поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу/поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу/поставки і до ціни за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року №867.