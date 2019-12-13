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13 грудня 2019, пʼятниця, 15:00 9
Політика 2019-12-13T17:09:14+02:00
Українські Новини
Новорічний корпоратив "Слуг народу", Офісу президента і Кабміну обійдеться в мільйон гривень

Новорічний корпоратив "Слуг народу", Офісу президента і Кабміну обійдеться в мільйон гривень

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

Фракція "Слуги народу" проведе новорічний корпоратив за гроші спонсорів, який обійдеться їм близько мільйона гривень. Про це заявив глава фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Pavlovskynews.

Як повідомляється, буде проходити вечірка в одному з найдорожчих київських нічних клубах - CHI. Відзначається, що крім депутатів на вечірку прибуде Офіс президента і Кабмін. Тому в те, що корпоратив вкластися у мільйон віриться насилу. Більш реальна цифра, на думку журналіста Андрія Павловського, становить 2-3 мільйони гривень.

За словами Корнієнка, фінансувати вечірку будуть спонсори партії, тобто підприємці, які жертвують партії фінанси на їх роботу.

 

Як повідомляли Українські Новини, минулого року фракція БПП відгуляла новорічний корпоратив у центрі Києва.

Також Порошенко не продав "Roshen": журналісти побували на закритому корпоративі компанії за $300 тисяч.
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