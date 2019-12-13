Незаконні і неефективні рішення службовців НБУ привели до марнотратного використання 16,5 млн гривень, - Рахункова палата

Незаконні й неефективні управлінські рішення посадових осіб Національного банку призвели до марнотратного використання 16,5 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник Рахункової палати, посилаючись на звіт про результати перевірки кошторису НБУ за 2018 рік.

Зокрема, в порушення вимог статті 492 Трудового кодексу, відповідальні посадові особи НБУ не попередили не пізніше ніж за 2 місяці працівників про майбутнє їх звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі скороченням штату і чисельності працівників НБУ.

Як наслідок, у 2018 році 35 працівникам, які перебували на ліквідованих (позаштатних) посадах, було виплачено заробітну плату в загальній сумі 3,6 млн гривень.

Крім того, через незаконне звільнення працівників, відновлених за рішенням суду, неекономно використано 3,0 млн гривень.

На утримання об'єктів, які не використовувалися, здійснено витрати в сумі 9,9 млн гривень.

Також встановлено окремі випадки недотримання НБУ власних нормативно-правових актів.

Як повідомляли Українські Новини, у Рахунковій палаті заявляють, що Нацбанк неякісно спланував показники кошторису адміністративних витрат на 2018 рік.