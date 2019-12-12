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12 грудня 2019, четвер, 16:52 7
Нерухомість 2019-12-12T16:52:26+02:00
Українські Новини
Хмельницький купує ТРЦ Ocean Plaza в Києві

Хмельницький купує ТРЦ Ocean Plaza в Києві

Оксана Соболь
ТРЦ Києва, ТРЦ

Антимонопольний комітет України дозволив бізнесмену Василю Хмельницькому придбати понад 25% акцій компанії Ocean Plaza Project (Кіпр) через компанію UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited (Кіпр) .

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.

АМКУ дозволив UPD Holdings Limited придбати понад 25% акцій Ocean Plaza Project.

Спочатку ТРЦ Ocean Plaza був спільним проектом компаній "КАН Девелопмент" і UDP.

У липні 2012 року вони передали функції централізованого управління проектом компанії "ТПС Нерухомість" (Росія).

У лютому ТРЦ Ocean Plaza перейшов під управління компанії "Київ Молл Менеджмент" (КММ).

ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших торгово-розважальних центрів в Україні.

Його загальна площа становить 160 тис. кв. м.

UPD Holdings спеціалізується на управлінні корпоративними правами.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні дочка російського олігарха Аркадія Ротенберга Лілія вийшла зі складу кінцевих бенефіціарів компанії "Інвестиційний союз "Либідь", яка володіє ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Також Лілія Ротенберг вийшла зі складу кінцевих бенефіціарів компанії "Авангард-Виларти", яка значиться кінцевим бенефіціарним власником "ІС "Либідь".

Кінцевими власниками "ІС "Либідь" в держреєстрі також вказані кіпрська компанія Ocean Plaza Project і Джейпракаш Валлабх.

У листопаді 2018 року ТРЦ заблокували радикали, вимагали закриття центру через власників-росіян.

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