Дочь российского олигарха Ротенберга вышла из бизнеса ТРЦ Ocean Plazа

Дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга Лилия вышла из состава конечных бенефициаров компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которая владеет торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве в то время, как Ротенберг больше не владеет Ocean Plaza .

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Также Лилия Ротенберг вышла из состава конечных бенефициаров компании "Авангард-Виларти", которая значится конечным бенефициарным собственником "ИС "Лыбидь". По состоянию на 16 октября конечными собственниками "ИС "Лыбидь" также указаны кипрская компания Ocean Plaza Prodject и "Джейпракаш Валлабх".

Это лицо также является конечным бенефициаром "Авангард-Виларти".

По состоянию на октябрь "ИС "Лыбидь" числится основателем компании "Алакрити", которая расположена по адресу ул. Лаврская, 20а. Компания была создана в сентябре 2018 года.

По этому же адресу зарегистрирована компания "Глобал Инвест", основателем которой является компания по управлению активами "ЮДП Ессет Менеджмент". Последняя входит в группу UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого. Изначально ТРЦ Ocean Plaza был совместным проектом компаний "КАН Девелопмент" и UDP. В июле 2012 года они передали функции централизованного управления проектом компании "ТПС Недвижимость" (Россия).

Как сообщали Українськi Новини, предложение торговой недвижимости выросло на 6% в Киеве. Ранее суд арестовал ТРЦ "Караван" в Киеве.