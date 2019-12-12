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12 грудня 2019, четвер, 15:31 16
Силові структури 2019-12-12T16:45:02+02:00
Українські Новини
В одній з київських шкіл озлоблена вчителька принижувала дітей і хамила колегам

В одній з київських шкіл озлоблена вчителька принижувала дітей і хамила колегам

Анна Рудык
буллінг, Буллінг у школах
Школа
Школа

В одній зі шкіл Подільського району Києва поліція виявила буллінг з боку вчителя по відношенню до учнів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що в поліцію звернулися батьки учнів загальноосвітньої школи, розташованої в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя.

"Вчителька цькувала дітей, безпідставно звинувачувала їх і принижувала особистість школярів. Працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель протягом декількох днів двічі під час уроку кричала і ображала малолітню школярку, через що дитина зверталася в медпункт, бо погано себе почувала після цієї ситуації. Крім цього, факт психологічного тиску відбувся ще щодо двох інших дітей", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім того, керівництво школи факт буллінга підтвердило, про що були складені відповідні протоколи.

"Згідно отриманої характеристики, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови по відношенню до колег, батьків і дітей. Щодо педагога складено 3 адміністративних протоколи, які направлені для прийняття рішення в суд", - додали в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні проходив тиждень протидії буллингу в школі.

Раніше в Україні винесли перший вирок за буллінг.

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