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12 грудня 2019, четвер, 14:09 10
Політика 2019-12-12T14:33:04+02:00
Українські Новини
Заступник голови Нацбанку Рожкова їздить на роботу на поліцейському авто через погрози з боку мітингувальників

Заступник голови Нацбанку Рожкова їздить на роботу на поліцейському авто через погрози з боку мітингувальників

Елизавета Кесельман
Нацбанк, Національний банк України, Страйкарі, Катерина Рожкова
Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine
Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова заявляє про погрози здоров'ю та майну. Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тиск на мене і нашу команду посилюється. Три дні поспіль вранці "мітингувальники" у будинку намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію і їхати на поліцейському авто. А вчора, у 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція з саперами, тому що отримали повідомлення про замінування сусіднього будинку. Воно виявилося хибним, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою", - написала Рожкова.

Вона підкреслила, що ці загрози сприймає як реальні, пов'язані з виконанням службових обов'язків на посаді першого заступника голови НБУ.

"Враховуючи мітинги під стінами НБУ, під будинками, в яких я проживаю і Яків Смолій, постійні образливі вигуки на нашу адресу і на адресу наших колег з боку "мітингувальників", вчора я звернулася з відповідною заявою в правоохоронні органи. Терор, на жаль, триває", - додала перший заступник глави НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк просить Національну поліцію та Службу безпеки забезпечити громадський порядок у зв'язку з мітингами біля свого офісу на вул. Інститутській у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про заборону Катерині Рожкової брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на нього посадові обов'язки. 14 червня відповідне рішення офіційно було оприлюднено.

Однак, Національний банк не отримав жодного рішення суду про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження.

Рожкова задекларувала 3,3 млн гривень зарплати і годинник за 145 тис. гривень за 2018 рік.

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