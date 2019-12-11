Суд заарештував пенсіонера-шахрая, який продавав місце в "Слузі народу" за €1,5 млн

Голосіївський районний суд заарештував пенсіонера, який підозрюється в спробі продати місце в Верховній Раді від "Слуги народу" за 1,5 мільйона євро у Києві та встановив альтернативну заставу в розмірі 200 тис. гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Також суд зобов'язав підозрюваного, у разі внесення застави, носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.

Запобіжний захід було обрано 29 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала підозрюваних у спробі продати місце в Раді за 1,5 млн євро в Києві. Підозрювані обіцяли жінці з Полтавської області потрапляння в список "Слуги народу".