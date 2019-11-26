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26 ноября 2019, вторник, 20:36 31
Силовые структуры 2019-11-26T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Киеве задержали мошенников при попытке продать место в Раде за 1,5 млн евро

В Киеве задержали мошенников при попытке продать место в Раде за 1,5 млн евро

СБУ, мошенники, Слуга народа, Продажа места, Рада 9 созыва
Задержанный. Фото: СБУ
Задержанный. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержали мошенников по подозрению в попытке продать место в Верховной Раде за 1,5 миллиона евро в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Мошенники пытались продавать места в списках парламентских партий нынешней каденции.

За полтора миллиона евро злоумышленники обещали женщине из Полтавской области попадание в список одной из парламентских партий. Они уверяли ее, что это будет проходное место, после того как тот или иной депутат сложит мандат.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении первой части взятки 750 тысяч евро. Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Facebook/СБУДеньги. Фото: Facebook/СБУ

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) по подозрению в требовании 10 тысяч долларов взятки за содействие в оформлении документов на земельный участок под парковку в Святошинском районе Киева.

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