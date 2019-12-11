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11 грудня 2019, середа, 14:22 11
Економіка 2019-12-11T14:32:23+02:00
Українські Новини
В Україні закриють багато вугільних шахт

В Україні закриють багато вугільних шахт

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що уряд планує закрити багато державних вугільних шахт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінекоенерго, передають Українські Новини.

"Ми плануємо закрити багато державних вугільних шахт", - сказав міністр.

Також він додав, що уряд планує розробити концепцію переходу на поновлювані джерела енергії (ПДЕ) до 2050 року.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекоенерго має намір обкласти податком на викиди СО2 все вуглеводневе паливо.

У грудні 2018 року Верховна Рада збільшила ставку податку за викиди вуглекислого газу у 24,4 разу з 0,41 гривні/тонна до 10 гривень/тонна з 1 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що в Україні складається катастрофічна ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС.
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