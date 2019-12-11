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  • Молдавський олігарх Плахотнюк просить політпритулку в Україні, щоб його не видали РФ
11 грудня 2019, середа, 11:56 11
Політика 2019-12-11T13:30:03+02:00
Українські Новини
Молдавський олігарх Плахотнюк просить політпритулку в Україні, щоб його не видали РФ

Молдавський олігарх Плахотнюк просить політпритулку в Україні, щоб його не видали РФ

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Молдова, Володимир Плахотнюк

Побіжний молдавський олігарх Володимир Плахотнюк просить притулку в Україні. Про це заявив мер молдавського міста Бєльці, політик Ренато Вусатий, передає tv8.md.

За словами Вусатого, Плахотнюк подав запит на отримання політичного притулку в Україні деякий час назад.

"Плахотнюк хотів би отримати притулок в Україні, оскільки країна не видає своїх громадян Росії, де він фігурує у кількох кримінальних справах", - заявив він.

Він також уточнив, що Плахотнюк поки не може покинути США, так як це може призвести до скасування заяви про надання притулку на американській території. Також повідомляється, що спецслужби Молдови видали олігарху паспорт на чуже ім'я, пояснивши це його участю в операції з порятунку з полону молдавських заручників в Афганістані.

Як повідомляли Українські Новини, голова Демократичної партії і до недавнього часу "тіньовий господар" Молдови Влад Плахотнюк терміново покинув країну відразу після оголошення про відставку колишнього уряду після блокування невідомими будівель держустанов.

Раніше повідомлялося, що лідера правлячої Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка заочно заарештували в Російській Федерації і оголосили в міжнародний розшук.

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