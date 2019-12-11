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11 грудня 2019, середа, 10:58 7
Суспільство 2019-12-11T11:51:28+02:00
Українські Новини
Дитячі гуртки омбудсмен Монахова збирається штрафувати за російську мову

Дитячі гуртки омбудсмен Монахова збирається штрафувати за російську мову

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тетяна Монахова, Українська мова
Діти. Фото: pexels
Діти. Фото: pexels

Мовної омбудсмен Тетяна Монахова, вчора, 10 грудня, на своїй прес-конференції заявила, що за недотримання положень закону про тотальну українізацію штрафи будуть діяти навіть для дитячих гуртків. Про це повідомляє "Країна".

Так, у Монаховой запитали, що робити з дитячими гуртками в Києві, які в більшості своїй ведуться російською мовою. На думку омбудсмена, всі гуртки будуть зобов'язані переходити на українську мову.

"За замовчуванням повинен бути українська мова. Це означає, що на перший раз їм роз'яснюють закон, а на другий відбувається штраф. Все це є в законі", - уточнила вона.

Як повідомляли Українські Новини, у ході прес-конференції Монахова розповіла, що штрафи за порушення закону про мови будуть складати від 20 до 700 неоподатковуваних мінімумів.

Раніше омбудсмена української мови Монахову звинуватили у прикритті домагань до студентці.

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