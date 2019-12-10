У Росії покажуть "Слугу народу" з Зеленським

Картина "Битва під Берестечком". Скріншот з серіалу "Слуга народу 2. Від любові до імпічменту".

Картина "Битва під Берестечком". Скріншот з серіалу "Слуга народу 2. Від любові до імпічменту".

Російський телеканал "ТНТ" з середи, 11 грудня, почне показувати український серіал "Слуга народу", в якому нинішній президент України Володимир Зеленський зіграв головну роль. Відповідна інформація з'явилася в програмі передач на офіційному сайті телеканалу. Про це повідомляють "Ведомости".

Варто відзначити, що жодної рекламної кампанії до прем'єри серіалу на російському телебаченні канал не проводив. Навіть у телепрограмі показ першого епізоду "Слуги народу" не вказується як прем'єра.

Права на показ серіалу в інтернеті на території Росії придбала компанія "Яндекс". "Кинопоиск" був єдиним майданчиком в країні, показує "Слугу народу".

Телешоу, створене проектом "95-й квартал", йде з 2016 року на каналі "1+1". У ньому Зеленський зіграв шкільного вчителя Василя Голобородька, який волею випадку став главою держави.

Як повідомляли Українські Новини, головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі.

27 березня, відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому головну роль виконав тоді ще кандидат в Президенти Володимир Зеленський.