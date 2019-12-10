Звання "Мати-героїня" отримали 847 українок

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 жінкам, з яких найбільше жительок Рівненської і Волинської області, а найменше - з Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 893 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Почесне звання отримали 847 українських жінок. Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного і духовного розвитку", - сказано в ньому.

Найбільше нагороджених жінок з Рівненської області - 129 і Волинській - 116.

Також серед одержали почесне звання 59 мешканок Одеської області, 56 - Львівської, 52 - Закарпатської, 45 - Івано-Франківській, 44 - Чернівецької, 33 - Дніпропетровської, 32 - Вінницькій, по 31 - Київській і Хмельницькій, по 28 - Донецькій і Тернопільській, 27 - Черкаської, 26 - Житомирської, 21 - Харківської, 17 - Полтавської, 15 - Чернігівській, 14 - Запорізької і Миколаївської, 13 - Херсонської.

Найменше нагороджених із Сумської області - 8, Луганській - 5 і Кіровоградській - 2. З Києва званням "Мати-героїня" нагороджено тільки одна жінка.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні колишній Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам.

В 2018 році таким званням була відзначена 1 051 багатодітна жінка.