Україна поліпшила свої позиції в Індексі захисту клімату

Україна піднялася у щорічному рейтингу Індекс ефективності боротьби зі змінами клімату, який складають німецькі організації NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася на одну сходинку і зайняла 17 місце.

При цьому автори індексу відзначають, що висока оцінка України пояснюється не стільки діями української влади, як військовим конфліктом на Донбасі та економічними показниками. "Політична та економічна криза попередніх років продовжує впливати на показники викидів парникових газів та використання енергії, що призводить до високого рейтингу в цих двох категоріях і загального високого рейтингу в індексі", - наголошується в звіті.

Як наголошується в документі, експерти висловили надію на поліпшення президентських виборів 2019 року і реорганізації центральних органів влади, зокрема новоствореного міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У цілому індекс вимірює зусилля, спрямовані на захист клімату, в 57 країнах світу і Євросоюз як міждержавному об'єднанні.

Перші три місця індексу не дісталися нікому. Швеція, яка очолює рейтинг, посіла четверте місце. Серед лідерів також Марокко. В цьому році до них приєдналася Данія. Останні місця в індексі займають США і Саудівська Аравія.