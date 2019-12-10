підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Світ
  • Україна поліпшила свої позиції в Індексі захисту клімату
10 грудня 2019, вівторок, 17:21 3
Світ 2019-12-10T19:15:03+02:00
Українські Новини
Україна поліпшила свої позиції в Індексі захисту клімату

Україна поліпшила свої позиції в Індексі захисту клімату

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Захист клімату

Україна піднялася у щорічному рейтингу Індекс ефективності боротьби зі змінами клімату, який складають німецькі організації NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася на одну сходинку і зайняла 17 місце.

При цьому автори індексу відзначають, що висока оцінка України пояснюється не стільки діями української влади, як військовим конфліктом на Донбасі та економічними показниками. "Політична та економічна криза попередніх років продовжує впливати на показники викидів парникових газів та використання енергії, що призводить до високого рейтингу в цих двох категоріях і загального високого рейтингу в індексі", - наголошується в звіті.

Як наголошується в документі, експерти висловили надію на поліпшення президентських виборів 2019 року і реорганізації центральних органів влади, зокрема новоствореного міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У цілому індекс вимірює зусилля, спрямовані на захист клімату, в 57 країнах світу і Євросоюз як міждержавному об'єднанні.

Перші три місця індексу не дісталися нікому. Швеція, яка очолює рейтинг, посіла четверте місце. Серед лідерів також Марокко. В цьому році до них приєдналася Данія. Останні місця в індексі займають США і Саудівська Аравія.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 160 країн об'єдналися на акціях протесту в знак захисту клімату.

Більше новин про: Захист клімату

Архів
Новини
ЄС вітає зустріч лідерів "нормандського формату" 18:56
Депутат "Юзік" кинув свій джип посеред дороги і перекрив проїзд для пожежної 18:30
Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові 18:30
Реабілітаційний центр в Боярці крав газ через самовільну "врізку" 18:27
Висновок Венеціанської комісії щодо судової реформи стал предметом помилкової інтерпретації "експертів", - член ВРП Маловацький 18:20
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Сьогодні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" 05:59
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
більше новин
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР: Трубу і його заступників звільнять 12:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok