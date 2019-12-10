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10 грудня 2019, вівторок, 17:25 19
Економіка 2019-12-10T17:32:04+02:00
Українські Новини
В Україні ціни на скраплений газ почали стрімко зростати

В Україні ціни на скраплений газ почали стрімко зростати

Таня Войтюк
Газ, Ціни на газ, Ціна на скраплений газ, Автогаз
Газовий лічильник. Фото: pixabay
Газовий лічильник. Фото: pixabay

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ з кінця листопада стрімко почали зростати і у вівторок, 10 грудня, у порівнянні з понеділком, 9 грудня, підвищилися на 0,4%, або на 5 копійок до 12,43 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 6,61% з 13,31 гривень/літр.

Средние розничные цены на 10 декабря:

Область СПБТ
Винницкая 12,31
Волынская 12,58
Днепропетровская 12,34
Донецкая 12,63
Житомирская 12,13
Закарпатская 12,42
Запорожская 12,24
Ивано-Франковская 12,50
Киев 12,67
Киевская 12,41
Кировоградская 12,34
Луганская 12,35
Львовская 12,67
Николаевская 12,70
Одесская 12,94
Полтавская 12,51
Ривненская 12,18
Сумская 12,01
Тернопольская 12,48
Харьковская 12,09
Херсонская 12,77
Хмельницкая 12,30
Черкасская 12,60
Черниговская 12,40
Черновицкая 12,14
Средняя цена* 12,43

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ на 1-2 гривні/літр у зв'язку із забороною уряду Росії на експорт нафти і нафтопродуктів на територію України з 1 червня.

Раніше ціни на скраплений газ почали рости після восьмитижневого падіння.

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