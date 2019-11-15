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15 ноября 2019, пятница, 14:26 206
Экономика 2019-11-15T14:29:13+02:00
Українські Новини
Вот те на те: После восьминедельного падения цены на сжиженный газ неожиданно выросли

Вот те на те: После восьминедельного падения цены на сжиженный газ неожиданно выросли

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

В понедельник-пятницу, 11-15 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,44% с 11,37 до 11,42 гривен за литр после 8-недельного снижения.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,20% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 4-8 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,09% с 11,39 до 11,38 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 11-15 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 15 ноября

Средняя цена на 11 ноября

15 ноября в % к 11 ноября

СПБТ

11,42

11,37

100,44

 

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