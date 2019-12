Міс Всесвіт 2019: у США роздали титули найкрасивішим дівчатам

Титул "Міс Всесвіт" у 2019 році дістався представниці ПАР Зозібіні Тунзі. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

В Атланті (штат Джорджія, США) 9 грудня завершився конкурс краси "Міс Всесвіт-2019". У залі Tyler Perry Studios в ніч з 8 на 9 грудня корону найпривабливішої дівчини у світі отримала представниця ПАР Зозібіні Тунзі.

Титули першої та другої віце-міс були віддані представницям Пуерто-Ріко (Медісон Андерсон) і Мексики (Софія Арагон), відповідно. Представниця Філіппін Газіні Ганадос отримала спеціальну премію за кращий національний костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Міс Конгеніальність".

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A

Miss Universe (@MissUniverse) 9 грудня 2019 р.

Шляхом закритої співбесіди та ретельного відбору журі обрало двадцять дівчат, які стали півфіналістками конкурсу. Представниця України Анастасія Субота в ТОП-20 не увійшла.

