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09 грудня 2019, понеділок, 19:08 4
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Українські Новини
Міс Всесвіт 2019: у США роздали титули найкрасивішим дівчатам

Міс Всесвіт 2019: у США роздали титули найкрасивішим дівчатам

Роман Евланов
Конкурс, переможець, Міс Всесвіт

Титул "Міс Всесвіт" у 2019 році дістався представниці ПАР Зозібіні Тунзі. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

В Атланті (штат Джорджія, США) 9 грудня завершився конкурс краси "Міс Всесвіт-2019". У залі Tyler Perry Studios в ніч з 8 на 9 грудня корону найпривабливішої дівчини у світі отримала представниця ПАР Зозібіні Тунзі.

 
 
 
 
 
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Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and they may see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!

Публікація від Zozibini Tunzi (@zozitunzi) 8 Груд 2019 в 10:25 PST

 

Титули першої та другої віце-міс були віддані представницям Пуерто-Ріко (Медісон Андерсон) і Мексики (Софія Арагон), відповідно. Представниця Філіппін Газіні Ганадос отримала спеціальну премію за кращий національний костюм, а полячка Ольга Булава – титул "Міс Конгеніальність".

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A

Miss Universe (@MissUniverse) 9 грудня 2019 р.

 

Шляхом закритої співбесіди та ретельного відбору журі обрало двадцять дівчат, які стали півфіналістками конкурсу. Представниця України Анастасія Субота в ТОП-20 не увійшла.

Нагадаємо, що раніше французький фотограф зробив моделями свого проекту в'язнів з тюрми в Каліфорнії. А журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2019 року.

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