Прямі поставки російського газу дозволять знизити тарифи, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи результати зустрічі в "нормандському форматі", заявив, що прямі поставки в Україну російського природного газу дозволять дозволять знизити комунальні тарифи для громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"У рамках переговорів були 2 важливих напрямки - це мир на Донбасі і нові газові угоди. Україна традиційно - найбільший транзитер російського палива в Європу. Ми повинні зберегти цю функцію, тому що це забезпечує доходи українського бюджету і створює багато робочих місць", - підкреслив Льовочкін.

Народний депутат додав, що прямі поставки російського газу дозволять знизити комунальні тарифи для наших громадян.

"Поставки російського газу дозволять знизити "платіжку" для кожного громадянина України. Крім того, це створить нові можливості для вітчизняних підприємств, оскільки збільшить їх рентабельність. Тому ми очікуємо, щоб паризький саміт перетворився в ряд практичних рішень щодо миру та енергетиці", - зазначив опозиційний політик.