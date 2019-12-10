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10 грудня 2019, вівторок, 16:19 227
Верховна Рада і партії 2019-12-10T17:30:03+02:00
Українські Новини
Прямі поставки російського газу дозволять знизити тарифи, – Льовочкін

Прямі поставки російського газу дозволять знизити тарифи, – Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Росія, Поставки газу, Комунальні тарифи
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи результати зустрічі в "нормандському форматі", заявив, що прямі поставки в Україну російського природного газу дозволять дозволять знизити комунальні тарифи для громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"У рамках переговорів були 2 важливих напрямки - це мир на Донбасі і нові газові угоди. Україна традиційно - найбільший транзитер російського палива в Європу. Ми повинні зберегти цю функцію, тому що це забезпечує доходи українського бюджету і створює багато робочих місць", - підкреслив Льовочкін.

Народний депутат додав, що прямі поставки російського газу дозволять знизити комунальні тарифи для наших громадян.

"Поставки російського газу дозволять знизити "платіжку" для кожного громадянина України. Крім того, це створить нові можливості для вітчизняних підприємств, оскільки збільшить їх рентабельність. Тому ми очікуємо, щоб паризький саміт перетворився в ряд практичних рішень щодо миру та енергетиці", - зазначив опозиційний політик.

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