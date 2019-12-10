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10 грудня 2019, вівторок, 15:31 23
Події 2019-12-10T15:37:32+02:00
Українські Новини
Трагедія в лікарні в Чехії: загинуло шестеро, підозрюваний застрелився

Трагедія в лікарні в Чехії: загинуло шестеро, підозрюваний застрелився

Роман Евланов
Чехія, стрілянина, Жертва
Стрілянина в Остраві. Фото: twitter.com/PolicieCZ
Стрілянина в Остраві. Фото: twitter.com/PolicieCZ

У місті Острава (Чехія) в лікарні сталася стрілянина. Загинуло шестеро людей, а сам винуватець події вчинив самогубство. Про це повідомляє офіційна сторінка чеської поліції в Twitter.

Поліцейська машина була викликана в лікарню близько сьомої ранку, саме тоді нападник увійшов в будівлю лікарні і відкрив вогонь в приймальному покої. Постраждали пацієнти та відвідувачі, а підозрюваний втік від переслідування на автомобілі Renault Laguna.

Поліцейські одразу ж почали пошуки стрільця і незабаром знайшли потенційного нападника з простреленою головою у власній машині неподалік від лікарні. У твіттері поліцейської дільниці попросили допомогти в пошуках і опублікували фото чоловіка, якого підозрюють у масовому вбивстві. Губернатор Моравскосилезського краю Ібо Вонда сказав, що ця подія - справді трагедія, а міністр охорони здоров'я Чехії скасував важливу поїздку, щоб нанести візит в лікарню Острави.

Підозрюваний у стрілянині. Фото: twitter.com/PolicieCZПідозрюваний у стрілянині. Фото: twitter.com/PolicieCZ

Як повідомляє поліція, підозрюваний пристрелив шість осіб (раніше повідомлялося, що жертв четверо). Працівників лікарні в цей час вдалося ізолювати в окремому приміщенні до прибуття поліцейського наряду.

Мотив нападу залишився невідомий. Чеська поліція пильно стежить за аеропортами і вокзалами.

Раніше Українські Новини повідомляли про пожежу в салоні автобуса в Житомирській області.

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