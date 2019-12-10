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10 грудня 2019, вівторок, 14:18 13
Економіка 2019-12-10T15:45:01+02:00
Українські Новини
ЄБА відзначає готовність влади до діалогу з бізнесом

ЄБА відзначає готовність влади до діалогу з бізнесом

Надежда Комендантова
ЄБА, Анна Дерев'янко

Європейська бізнес асоціація відзначає готовність влади до діалогу з бізнесом.

Про це інтерв'ю Українським новинам сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

“На початку каденції нової влади нам здавалося, що наша думка не потрібно. Тому що було монобольшінство в парламенті, тому що була така підтримка громадськості, що нібито не вимагалося думки бізнес-спільноти. Але з початку осені нас залучають до діалогу", - сказала вона.

Дерев'янко зазначила, що іноді складається враження, що представники асоціації живуть в парламенті, в різних парламентських комітетах і робочих групах.

“Тому діалог є - 100%. Діалог є з урядом і Офісом Президента", - сказала вона.

Також Дерев'янко додала, що, якщо ЄБА як бізнес-спільноти, що не подобається в тому або іншому законопроекті, вони про це говорять і їх думка чують.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес асоціація виступає проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

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