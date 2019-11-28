После парламентских выборов партия Президента Владимира Зеленского одержала абсолютную победу, заняв 254 парламентских кресла и сформировав монобольшинство в Верховной Раде. Таким образом, президентская партия получила карт-бланш на принятие законов, разработка которых началась непосредственно после проведения выборов и до принятия депутатами присяги. В первую неделю работы нового парламента было зарегистрировано 387 законопроектов (столько обычно регистрировалось за неделю работы парламента предыдущего созыва). При этом часть этих законопроектов влияли на работу бизнеса в стране. И, хотя некоторые из инициатив, такие как закон о концессиях и закон об Уполномоченных экономических операторах, были одобрительно встречены в бизнес-кругах, ряд законодательных инициатив, которые касались налогообложения табачной и добывающих отраслей, стали для бизнеса настоящим шоком.

Анна Деревянко с 2003 года занимает должность исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации и имеет большой опыт в обсуждении законодательных инициатив правительства и парламента Украины. В качестве одного из руководителей ЕБА она также принимает участие во внедрении лучших европейских практик ведения бизнеса в Украине с тем, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность страны и ее регуляторной среды

Как Вы сейчас можете оценить бизнес-климат в Украине? Как он изменился после выборов?

На данный момент мы в Европейской Бизнес Ассоциации пока мониторим ситуацию и наблюдаем, как будут развиваться события и как они повлияют на бизнес-климат. Ведь если смотреть на бизнес-климат после выборов, в первом полугодии результат Индекса инвестиционной привлекательности составил 2,85 по 5-ти бальной шкале. При этом 5 - лучший результат, а 1 - худший. Соответственно, 2,85 - это отрицательная плоскость и после выборов первое полугодие закрылось именно таким показателем. Посмотрим, что будет в итоге второго полугодия. Мы как раз в процессе подсчета мнений членов ассоциации, как будет выглядеть их оценка климата на конец года. Но если говорить о моей субъективной оценке, я своего мнения о новой власти еще не составила. Почему? Времени прошло еще слишком мало. С одной стороны, нам нравятся те вещи, которые звучат в виде планов. Власть действительно пытается одолеть коррупцию, уменьшить тень. На встрече представителей ЕВА Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что в следующем году они планируют демонстрировать три основных ценности - борьбу с контрабандой, установление равных правил игры, эффективность правоохранительных органов и правосудия. Бизнес это поддерживает, если ожидания сбудутся. Конечно, уже есть определенные положительные изменения, как и много вопросов, которые пока-что остаются еще нерешенными. Поэтому мы пока даем властям время и шанс.

Какие факторы, влияющие на бизнес-климат в настоящее время, Вы могли бы отметить?

Первый фактор, который влияет на мнение бизнеса, - как с бизнесом ведет себя власть. Подвергается ли он репрессиям или давлению со стороны правоохранителей и других органов власти. Выглядит ли законотворческий процесс предсказуемым и таким, который учитывает мнение прозрачного бизнеса. Такие вещи влияют на настрой бизнеса. Безусловно, потом накладывается общий фон: существует ли эффективная борьба с коррупцией, можно ли защитить свой интерес в судах, общее ощущение от того, есть ли равные правила игры или нет.

Анна Деревянко. Фото ЕБА

Какие сигналы сейчас идут от бизнеса?

Абсолютно разные. Есть восторженные отзывы и людям действительно нравиться то, что происходит. Это я говорю о руководителях компаний, которые достаточно положительно настроены. Но есть и те, кто радикально отрицательно настроен. Средняя "температура", можно сказать, где-то на уровне 3 по 5-ти бальной шкале. Поэтому, важно все-таки понять, в какую сторону мы будем двигаться: в сторону позитива и бизнес будет видеть решительные шаги по тем вещам, которые я упоминала, или проблемы решаться не будут и мы будем двигаться в сторону негатива. Так что у бизнеса сейчас сдержанный оптимизм.

В первое время работы парламент принял очень много законов, в том числе регулирующих деятельность бизнеса. В частности, за первую неделю работы было зарегистрировано 387 законопроектов (столько, сколько обычно регистрировалось за месяц в парламенте предыдущего созыва). Как, по вашему мнению, сказался такой режим на качестве принимаемых законов?

Конечно, турбо-режим выводит из зоны комфорта. С одной стороны, и депутаты работают в таком турбо-режиме, и мы как бизнес-ассоциация совместно с бизнесом также должны включатся. Ведь бизнес понимает, если не включатся, изменения будут приняты без их участия. С другой стороны – мы понимаем, что изменения нужно принимать быстро. Ведь до этого очень много говорили, но изменения шли медленно. Хотя в последние 5 лет было сделано очень много реформ, но все равно бизнес жаловался на то, что можно было бы и быстрее. Теперь у нас был турбо-режим и бизнес опять критикует. Поэтому, в той системе координат, мне кажется, лучше все-таки пусть власть принимает решения. Конечно определенные ошибки будут иметь место, но важно их вовремя понимать и исправлять. Может сейчас ситуация и выглядит немного хаотично, но тем не менее, сдвиги есть, например, отменили пятикратный штраф за нарушение кассовой дисциплины, начали внедрение авторизированных экономических операторов, приняли закон о концессиях, и т.д. Определенные положительные вещи есть. Но есть такие, как законопроект №1210 (предусматривает повышение ставки акцизного налога на сигареты - ред.). Он не может получить достаточное количество консолидированной поддержки со стороны как бизнеса, так и власти. В общем, безусловно, в таком темпе есть вопросы к качеству, но если привлекаться к обсуждению и депутаты будут слышать замечания и комментарии, думаю, качество законотворчества можно улучшить.

Привлекается ли сейчас бизнес к обсуждению законодательных инициатив? Как происходит коммуникация между властью и бизнесом? Чем она отличается от таковой в предыдущие 5 лет?

В начале каденции новой власти нам казалось, что наше мнение не нужно. Потому что было монобольшинство в парламенте, потому что была такая поддержка общественности, что якобы не требовалось мнения бизнес-сообщества. Но с начала осени нас привлекают к диалогу. Иногда складывается впечатление, что наши коллеги живут в парламенте, в разных парламентских комитетах и рабочих группах. Поэтому диалог есть - 100%. Диалог есть с правительством и Офисом Президента. Более того, если нам, как бизнес-сообществу, что-то не нравится в том или ином законопроекте, мы об этом говорим и, опять-таки, наше мнение слышат.

Месяц назад был принят скандальный законопроект №1049 с так называемой поправкой Дубинского, которая предусматривает установление торговой наценки на сигареты. Против принятия указанного закона резко выступил бизнес. Скажите, как подобные нормы законодательства соотносятся с европейской практикой?

Правка еще не подписана. Но вообще это нарушение регламента. На этом мы акцентировали внимание и Президента, и в парламенте. Как мы это воспринимаем: был законопроект, который бизнес одобрял, и тут за день вносится правка №8, которая меняет смысл. Конечно это вызвало очень серьезную обеспокоенность со стороны бизнес-сообщества. Но стоит отдать должное, Президент очень быстро отреагировал: созвал на встречу руководителей компаний-производителей, имеющих к этому отношение, представителей власти. Стоит отметить, что был достаточно неплохой диалог. Пока, по моей информации, правка еще не подписана.

Как Вы считаете, ее подпишут?

Это будет зависеть от того, будут ли выполнены договоренности, о которых шла речь во время встречи Президента и представителей бизнеса.

Что вообще было на той встрече?

Разрабатывался меморандум о правилах игры на табачном рынке.

Что будет, если эту правку подпишут?

Если ее подпишут, она будет значить следующее. Давайте на примере рассмотрим. Примерная стоимость пачки сигарет 75 гривен. Из них почти 70% - налоги,16,5% - маржа производителя, остальное - маржа дистрибьютора. Если учитывать правку, которая была внесена депутатами и если мы не увеличим цену, сумма налога остается неизменной, маржа торговли увеличится, а маржа производителя станет существенно меньшей. Соответственно, производство становится невыгодным. Если маржа производителя повысится, будет повышение цен на легальные табачные изделия. Если же мы говорим о повышении цены, это может спровоцировать снижение официального спроса. Люди курить меньше не станут, но будут искать более дешевые сигареты. А более дешевые сигареты предлагает нелегальный производитель. Соответственно, государство будет терять в виде налоговых поступлений, потому что будет сокращаться торговля легальным табаком, будут терять производители, так как будут получать меньше выручки, люди будут курить также. Нелегальный бизнес будет процветать и объем нелегальной торговли может повыситься с 8,4% до 20%. Такими, по мнению компаний, могут быть последствия этого решения.

Синий цвет - себестоимость и налоги; оранжевый цвет - маржа производителя; серый цвет - маржа дистрибьютора

Вы говорили, что обсуждается новая модель рынка…

Сейчас мячик на стороне представителей власти. Они получили предложения табачной отрасли, и обобщают их.

За что вообще выступает отрасль? За сохранение того, что было?

Во-первых, отрасль хочет и продолжать жить, хочет предсказуемости. Бизнес понимает, что есть возможность сохранить свои рабочие места и продолжать производить. Мы же видели ситуацию, когда был остановлен завод "Прилуки", но после встречи с Президентом завод возобновил производство. Поэтому, для компаний важно сохранить свои инвестиции и приумножать их. И вообще, когда нарушается регламент, нет возможности войти в процесс принятия решений. А ведь регламент для того и был разработан, чтобы у всех игроков была возможность передать предложения, дать свои аргументы, факты, пояснить свою логику. Тогда люди, влияющие на нормотворческий процесс, имеют разные мнения и принимают соответствующие решения на этой основе. А в ситуации, когда правки вносятся за день и ни у кого не было возможности отреагировать, принятие решений может быть немного односторонним.

Как Вы считаете готова ли власть услышать представителей отрасли?

Я думаю тут должно быть движение с обеих сторон. На встрече мне показалось, что у Президента было желание услышать отрасль. И отрасль готова сотрудничать с властью для того, чтобы все были при своих интересах. Поэтому, посмотрим, как оно будет.

Анна Деревянко. Фото ЕБА

Также одной из скандальных инициатив новой власти было расширение базы налогообложения и повышение ренты на добычу железной руды. EBA также давала свои рекомендации к этому законопроекту. Как вы могли бы охарактеризовать эту инициативу властей?

Эта ситуация до сих пор не разрешилась. Сейчас это законопроект, который еще обсуждается в комитете Гетьманцева. Законопроект №1210-1 – отозван на доработку. Насколько нам известно, законопроект №1210 будут выносить на голосование, но в улучшенной версии, в которой будут учтены предложения бизнеса. Мы, как Ассоциация, хотели бы посмотреть на законопроект для того, чтобы выразить свое мнение. Пока что я не готова сказать, услышат ли предложения бизнеса. Сейчас идет работа. Мы от Ассоциации дали все свои предложения по этому поводу, председатель комитета их получил, дальше будет смотреть, как идет процесс.

Какие первоочередные шаги должна предпринять власть, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и бизнес-климат Украины?

Во-первых, это те вещи, которые объявлял Гончарук на встрече членов Европейской Бизнес Ассоциации. То есть, те три ценности, о которых я уже упоминала. Это бы существенно улучшило настрой бизнеса. И если к ним еще добавить систему правосудия, которая стояла бы на стороне закона, чтобы мы понимали, что законные права можно отстоять в суде, это вообще было бы прекрасно. Потому что тогда такие вопросы, как борьба с коррупцией, быстрее бы решались.

В общем, мы как бизнес-ассоциация с нетерпением смотрим в 2020 год, чтобы увидеть положительные результаты этой работы.