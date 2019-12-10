ЄБА прогнозує збільшення обсягу нелегальної торгівлі після вступу в силу торгової націнки на сигарети

Європейська Бізнес Асоціація прогнозує збільшення обсягу нелегальної торгівлі після вступу в силу норми закону №1049, яка встановлює торговельну націнку на сигарети.

Про це інтерв'ю Українським Новинам сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

За її словами, якщо після правки ціна на сигарети не буде збільшена, сума податку залишається незмінною, маржа торгівлі збільшиться, а маржа виробника стане суттєво менше, що робить виробництво сигарет невигідним.

У разі якщо ціна на тютюнові вироби підвищиться, це може спровокувати зниження офіційного попиту.

“Люди курити менше не стануть, але будуть шукати більш дешеві сигарети. А більш дешеві сигарети пропонує нелегальний виробник. Відповідно, держава втрачатиме у вигляді податкових надходжень, тому що буде скорочуватися торгівля легальним тютюном, будуть втрачати виробники, так як будуть отримувати менше виручки, люди будуть палити також", - сказала Дерев'янко.

Вона додала, що в цьому випадку нелегальний бізнес буде процвітати і обсяг нелегальної торгівлі може підвищитися з 8,4% до 20%.

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Укртютюн" вважає, що прийнята Верховною Радою вимога до виробників сигарет про реалізацію продукції оптовикам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизних зборів призведе до подорожчання сигарет в середньому на 18% в 2020 році.

Тютюнові компанії "Philip Morris Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" ("JTI-Україна"), British American Tobacco і Imperial Tobacco Ukraine заявляють про виникнення ризику закриття своїх тютюнових фабрик у зв'язку з законодавчим врегулюванням торгової націнки на сигарети.

Раніше Верховна Рада зобов'язала виробників та імпортерів тютюнових виробів реалізувати свою продукцію суб'єктам оптової торгівлі за цінами, що не перевищують 80% встановленої максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ і акцизного збору до 1 січня 2021 року.