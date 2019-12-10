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10 грудня 2019, вівторок, 01:55 12
Президент 2019-12-10T03:15:02+02:00
Українські Новини
Про транзит газу домовилися, деталі будуть обговорюватися на рівні радників, – Зеленський

Про транзит газу домовилися, деталі будуть обговорюватися на рівні радників, – Зеленський

Тетяна Зотова
Володимир Зеленський, Володимир Путін, газові переговори, транзит газу
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому вдалося домовитися про транзит газу, а всі інші деталі будуть обговорюватися на рівні радників. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передають Українські Новини.

"Мені здається, що це питання ми розблокували і вже на рівні радників будуть обговорюватися можливість, формат, обсяг, ціна та інші деталі договору про транзит газу", - сказав Зеленський.

За його словами, дане питання обговорювалося на двосторонній зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Деякі деталі можливого компромісу щодо газу читайте в матеріалі "Зеленський чекає результат газових переговорів з РФ через тиждень".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".

6 грудня "Нафтогаз України" провела технічні консультації з російською стороною щодо транзиту газу з 1 січня 2020 року через територію України в Європу.

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