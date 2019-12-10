Про транзит газу домовилися, деталі будуть обговорюватися на рівні радників, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому вдалося домовитися про транзит газу, а всі інші деталі будуть обговорюватися на рівні радників. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передають Українські Новини.

"Мені здається, що це питання ми розблокували і вже на рівні радників будуть обговорюватися можливість, формат, обсяг, ціна та інші деталі договору про транзит газу", - сказав Зеленський.

За його словами, дане питання обговорювалося на двосторонній зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Деякі деталі можливого компромісу щодо газу читайте в матеріалі "Зеленський чекає результат газових переговорів з РФ через тиждень".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".

6 грудня "Нафтогаз України" провела технічні консультації з російською стороною щодо транзиту газу з 1 січня 2020 року через територію України в Європу.