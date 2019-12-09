Під Києвом Daewoo збив двох дітей і зніс стовп: постраждалі в реанімації

Під Києвом у Бориспільському районі поблизу села Старе сталася серйозна ДТП з постраждалими. Автомобіль Daewoo збив двох дітей. Також постраждала жінка-пасажир легковика. Трьох постраждалих госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Як повідомляють у відомстві, автомобіль збив 14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика, коли вони переходили дорогу. Після чого автомобіль вилетів за межі проїжджої частини, де машина знесла стовп і перекинувся на бік.

Електроопора впала на автомобіль, в результаті чого травмувалася жінка-пасажир. Постраждалих дітей з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. На місці продовжують працювати правоохоронці. Саме їм належить з'ясувати подробиці інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму.