Профільний комітет Ради просить Авакова розібратися з випадками тиску на журналістів

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням відреагувати на випадки тиску ну журналістів.

Відповідний лист підписав голова Комітету Нестор Шуфрич.

"Комітет свободи слова на засіданні 13 листопада ц.р. заслухав і розглянув інформацію адвоката Бабіча Олега Ігоровича про незаконні утиски окремими працівниками Національної поліції України журналіста-викривача корупції Дениса Іванова, борця за свободу слова, який зараз знаходиться за кордоном, оскільки йому, його дружині та дітям погрожують фізичною розправою за журналістське розслідування", - говориться у заяві.

Глава Комітету також підкреслює, що згідно із заявою адвоката, правоохоронці, котрі є фігурантами журналістських розслідувань Дениса Іванова, здійснюють вплив у кримінальних провадженнях стосовно нього – з метою особистої помсти.

"Також занепокоєння Комітету викликає інформація батька цього журналіста, професора, доктора філологічних наук Валерія Іванова. Він повідомив, що намаганням силовиків було арештовано всі банківські рахунки, матеріали про його тридцятирічну роботу. Вказане цькування, на його думку, пов’язано з його сином", - йдеться у зверненні.

Крім того, у листі зазначаються факти утисків незалежних онлайн-видань з боку високопосадовців Нацполіції. Зокрема, на їх вимогу 23 липня 2019 року Печерський суд ухвалив рішення про закриття доступу до 18 веб-сайтів.

"Комітет вважає неприпустимою ситуацію, коли високопосадовці, користуючись бездіяльністю з боку окремих працівників поліції, вдаються до залякувань та інших противоправних дій, зокрема, щодо журналістів-розслідувачів. У зв’язку з цим, на підставі пункту 9 частини першої статті 14 Закону України "Про Комітети Верховної Ради України" надсилаю Вам звернення журналіста-розслідувача Іванова Дениса для перевірки наведених фактів виключно у встановленому законом порядку. З огляду на важливість проблеми, що стала підставою для звернення адвоката, прошу взяти під особистий контроль справу щодо переслідування журналіста і його родини та забезпечити припинення порушення права на свободу вираження поглядів, зокрема, блокування веб-сайтів", - резюмується у зверненні Комітету з питань свободи слова до міністра МВС.