Міжнародний суд Гааги опублікував звіт за позовом України проти Росії

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив щорічний звіт з результатами попередніх розслідувань, в числі яких був позов проти Російської Федерації.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на звіт Міжнародного кримінального суду.

Таким чином, протягом наступного року суд буде збирати додаткову інформацію щодо відповідного позову, взаємодіяти з українською владою, представниками громадянського суспільства та іншими зацікавленими особами.

Крім того, суд продовжить розглядати обвинувачення в нових злочинах, які були здійснені в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, після того як ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі дав Росії час до 8 грудня 2020 року, щоб вона підготувала відповідь на позов України про фінансування тероризму на території держави.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі визнав свою юрисдикцію для розгляду позову України проти Росії.