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08 грудня 2019, неділя, 15:30 27
Економіка 2019-12-08T15:39:18+02:00
Українські Новини
В Україні офіційно почала працювати Нова митниця

В Україні офіційно почала працювати Нова митниця

Таня Войтюк
Максим Нефедов, Державна митна служба України, аеропорт
Митниця. Фото: 5 канал
Митниця. Фото: 5 канал

Сьогодні о 00:00 в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.

Про це повідомив голова Митної служби Максим Нефьодов Facebook.

"Сьогодні о 00:00 офіційно запустилася Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде дійсно працювати для платників податків", - написав Нефьодов.

Він додав, що в 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі було оформлено перший рейс в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

"Ще залишаються точкові питання, розгребемо за тиждень - місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", - зазначив глава ГТС.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив положення про Податкову та Митну служби, на які Україна зобов'язалася розділити ГФС перед МВФ 20 грудня 2018 року.

Нагадаємо, 24 жовтня було розпочато процес щодо створення регіональних підрозділів Держмитслужби, в результаті якого кількість митниць в Україні скоротилася з 26 до 16.

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