підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 грудня 2019, неділя, 10:31 19
Суспільство 2019-12-08T12:00:02+02:00
Українські Новини
ЗМІ опублікували десятки точок Києва та передмість з найбруднішим повітрям

ЗМІ опублікували десятки точок Києва та передмість з найбруднішим повітрям

Анна Рудык
забруднення повітря, повітря в Києві, брудне повітря
Забруднення повітря. Фото: ДСНС
Забруднення повітря. Фото: ДСНС

Опубліковано рейтинг точок Києва та передмістя з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня. Про це повідомляє НВ з посиланням на дані SaveEcoBot.

Так, повідомляється, що десятки точок з найбільш забрудненим повітрям складена на основі кількості годин, коли забрудненість повітря перевищувала допустимий рівень.

Наголошується, що спостереження велися протягом 48 годин з 21:00 1 грудня до 20:00 3 грудня.

Десятка точок з найбільш забрудненим повітрям в Києві та передмісті:

  1. Вул. Салютна, 5а - 32 години, м. Київ, Шевченківський район - 32 години.
  2. Вул. Шевченка, 145/1, 165а, м. Бориспіль - 26 годин.
  3. Майдан Незалежності, 18/2, м. Київ, Шевченківський район - 17 годин.
  4. Вул. Сім'ї Кульженка, 31, м. Київ, Оболонський район - 7 годин.
  5. Вул. Кірова, 40, смт Чабани - 7 годин.
  6. Вул. Миколи Матеюка, 5а, м. Київ, Деснянський район - 6 годин.
  7. Пр-т. Науки, 42, м. Київ, Голосіївський район - 3 години.
  8. Б-р Незалежності, 4а, м. Бровари - 2 години.
  9. Вул. Варшавська, 114, м. Ірпінь - 2 години.
  10. Вул. Набережна, 3, с. Тарасівка - 2 години.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві зафіксували шкідливі домішки.

Тим часом рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня.

Більше новин про: забруднення повітря повітря в Києві брудне повітря

Архів
Новини
У Будинку-музеї Булгакова стартувала передаукціонна виставка антикваріату 12:01
Рятувальники розбирають завали одеського коледжу. Фото: ДСНС
Під завалами в одеському коледжі знайшли тіла ще двох загиблих 10:56
Забруднення повітря. Фото: ДСНС
ЗМІ опублікували десятки точок Києва та передмість з найбруднішим повітрям 10:31
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Mercedes протаранив 4 авто під Києвом. Фото: Інформатор
Під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, двоє людей у тяжкому стані 09:41
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського 16:04
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку 17:07
Близько півтисячі клієнтів Uber піддалися насильству з боку співробітників: вперше опублікований звіт про безпеку 17:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok