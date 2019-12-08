ЗМІ опублікували десятки точок Києва та передмість з найбруднішим повітрям

Опубліковано рейтинг точок Києва та передмістя з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня. Про це повідомляє НВ з посиланням на дані SaveEcoBot.

Так, повідомляється, що десятки точок з найбільш забрудненим повітрям складена на основі кількості годин, коли забрудненість повітря перевищувала допустимий рівень.

Наголошується, що спостереження велися протягом 48 годин з 21:00 1 грудня до 20:00 3 грудня.

Десятка точок з найбільш забрудненим повітрям в Києві та передмісті:

Вул. Салютна, 5а - 32 години, м. Київ, Шевченківський район - 32 години. Вул. Шевченка, 145/1, 165а, м. Бориспіль - 26 годин. Майдан Незалежності, 18/2, м. Київ, Шевченківський район - 17 годин. Вул. Сім'ї Кульженка, 31, м. Київ, Оболонський район - 7 годин. Вул. Кірова, 40, смт Чабани - 7 годин. Вул. Миколи Матеюка, 5а, м. Київ, Деснянський район - 6 годин. Пр-т. Науки, 42, м. Київ, Голосіївський район - 3 години. Б-р Незалежності, 4а, м. Бровари - 2 години. Вул. Варшавська, 114, м. Ірпінь - 2 години. Вул. Набережна, 3, с. Тарасівка - 2 години.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві зафіксували шкідливі домішки.

Тим часом рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня.