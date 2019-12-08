На Донеччині загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені

Вчора, 7 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу загинув один боєць ЗСУ, двоє отримали поранення, а ще один - бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

"Вчора, 7 грудня, під час обстрілу загинув один військовослужбовець збройних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один - бойову травму. З початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС кількість обстрілів зросла, два воїна ЗСУ були травмовані 6 грудня.

Тим часом штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень.