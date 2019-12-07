РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на закритому засіданні в суботу затвердила один з п'яти сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Про це журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, передають Українські Новини.



"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний на цей час", - сказав він.



При цьому Данилов додав, що інформація про всі п'ять сценаріїв закрита.



"Сценарій реінтеграції має на увазі повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей в Україну. Ключові моменти, які сьогодні на порядку денному - похідні від якихось сценаріїв. У нас велике бажання повернути наших полонених, які сьогодні перебувають у полоні у РФ, в Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Друге питання - наше велике бажання припинити вогонь. Третє питання, яке ми розглядаємо - це питання повернення нашого кордону, після цього - питання виборів. Це чотири ключових на сьогодні питання до обговорення", - сказав він.



Також РНБО в суботу обговорила питання територіальної оборони.



"До 31 березня має бути завершено ситуацію, пов'язану з цим питанням. Всі, хто сьогодні хочуть залучатися до територіальної оборони, всі добровольці, які хочуть брати в цьому участь, будуть найближчим часом залучені до цього питання", - повідомив секретар Ради.



Крім того, РНБО обговорила питання кібербезпеки.



Зі слів Данилова, з усіх трьох питань було прийнято одноголосне рішення.



Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).



Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.



За його словами, в рамках саміту 9 грудня заплановані двосторонні зустрічі між усіма учасниками "нормандського формату".



На саміті Зеленський підніме питання альтернативного плану передачі Україні контролю над неконтрольованоб ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі, відмінного від передбаченого в "мінських домовленостях", однак поки відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі "нормандської четвірки".