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07 грудня 2019, субота, 16:16 4
Політика 2019-12-07T16:30:01+02:00
Українські Новини
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

Валерия Назаренко
Сценарій, Олексій Данилов, РНБО, реінтеграція Донбасу
Засідання РНБО. Фото: Офіс Президента
Засідання РНБО. Фото: Офіс Президента

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на закритому засіданні в суботу затвердила один з п'яти сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Про це журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, передають Українські Новини.

"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний на цей час", - сказав він.

При цьому Данилов додав, що інформація про всі п'ять сценаріїв закрита.

"Сценарій реінтеграції має на увазі повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей в Україну. Ключові моменти, які сьогодні на порядку денному - похідні від якихось сценаріїв. У нас велике бажання повернути наших полонених, які сьогодні перебувають у полоні у РФ, в Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Друге питання - наше велике бажання припинити вогонь. Третє питання, яке ми розглядаємо - це питання повернення нашого кордону, після цього - питання виборів. Це чотири ключових на сьогодні питання до обговорення", - сказав він.

Також РНБО в суботу обговорила питання територіальної оборони.

"До 31 березня має бути завершено ситуацію, пов'язану з цим питанням. Всі, хто сьогодні хочуть залучатися до територіальної оборони, всі добровольці, які хочуть брати в цьому участь, будуть найближчим часом залучені до цього питання", - повідомив секретар Ради.

Крім того, РНБО обговорила питання кібербезпеки.

Зі слів Данилова, з усіх трьох питань було прийнято одноголосне рішення.

Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, в рамках саміту 9 грудня заплановані двосторонні зустрічі між усіма учасниками "нормандського формату".

На саміті Зеленський підніме питання альтернативного плану передачі Україні контролю над неконтрольованоб ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі, відмінного від передбаченого в "мінських домовленостях", однак поки відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі "нормандської четвірки".

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