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  • Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" проводить засідання РНБО в закритому режимі
07 грудня 2019, субота, 14:05 8
Політика 2019-12-07T14:05:01+02:00
Українські Новини
Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" проводить засідання РНБО в закритому режимі

Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" проводить засідання РНБО в закритому режимі

Валерия Назаренко
нормандський формат, Володимир Зеленський, засідання рнбо, Нормандська зустріч
Засідання РНБО. Фото: Офіс Президента
Засідання РНБО. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) проводить в Офісі Президента засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у закритому режимі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Напередодні саміту в нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, проходить у закритому режимі в Офісі Глави держави", - сказано в ньому.

Саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, в рамках саміту 9 грудня заплановані двосторонні зустрічі між усіма учасниками "нормандського формату".

На саміті Зеленський підніме питання альтернативного плану передачі Україні контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі, відмінного від передбаченого в "мінських домовленостях", однак поки відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі "нормандської четвірки".

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