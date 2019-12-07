Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" проводить засідання РНБО в закритому режимі

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) проводить в Офісі Президента засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у закритому режимі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



"Напередодні саміту в нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, проходить у закритому режимі в Офісі Глави держави", - сказано в ньому.



Саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).



Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.



За його словами, в рамках саміту 9 грудня заплановані двосторонні зустрічі між усіма учасниками "нормандського формату".



На саміті Зеленський підніме питання альтернативного плану передачі Україні контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі, відмінного від передбаченого в "мінських домовленостях", однак поки відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі "нормандської четвірки".