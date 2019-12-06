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  • Близько півтисячі клієнтів Über піддалися насильству з боку співробітників: вперше опублікований звіт про безпеку
06 грудня 2019, пʼятниця, 17:58 9
Америка 2019-12-06T18:03:24+02:00
Українські Новини
Близько півтисячі клієнтів Über піддалися насильству з боку співробітників: вперше опублікований звіт про безп

Близько півтисячі клієнтів Über піддалися насильству з боку співробітників: вперше опублікований звіт про безпеку

Елизавета Кесельман
Uber, Служба виклику таксі, США, згвалтування, Статистика

Компанія Über є однією з найбільш популярних служб таксі, сервіс якої нещодавно розширив свої діапазони, запустивши нову гілку програми для людей, які працюють у сфері обслуговування. Днями адміністрація опублікувала звіт на 84 сторінки, де були проаналізовані критичні випадки, що відбувалися з клієнтами і працівниками компанії в США протягом 2017-2018 років. Про це передає Медуза.

Наголошується, що за два роки компанія отримала 5981 повідомлення про сексуальні домагання (в середньому вісім повідомлень в день). Серед них — 464 заяви про зґвалтування і 587 заяв про спробу зґвалтування. У звіті Über сказано, що зґвалтування відбувалися в одному випадку з п'яти мільйонів поїздок, а спроби зґвалтування в одному випадку з чотирьох мільйонів поїздок.

У дослідженні Über зазначається, що зґвалтуванням піддавалися як клієнти компанії, так і водії. Приблизно в 92% випадків жертвами були клієнти, які їхали з ними люди, а приблизно в 7% випадків — водії. Найчастіше жертвами ставали жінки (89%), ще близько 8% — чоловіки, а менше 1% були «визначено як гендерні меншини», - сказано у звіті.

Найчастіше (три тисячі випадків) Uber отримував повідомлення про дотиках до рота, грудей, сідниць або геніталій. Також були повідомлення про спроби поцілувати, лизнути або вкусити перераховані частини тіла (766 випадків). Ще приблизно в 1164 випадках мова йшла про інших частинах тіла — наприклад, руках або ногах.

Всього за 2017-2018 рік водії Über вчинили 2,3 мільярда поїздок у США. В результаті дорожніх аварій загинуло 107 осіб. Ще 17 осіб померли через нападів.

У компанії підкреслили, що більше 99,9% всіх поїздок закінчилися благополучно.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія Über запустила в тестовому режимі доставку їжі з допомогою Дронов.

Також Брюссельський суд з комерційних питань визнав незаконними послуги сервісу замовлення таксі Über.

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